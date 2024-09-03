В Госдуме допустили повышение ключевой ставки до 20% в сентябре

Ближайшее заседание по этому вопросу ЦБ проведет уже на следующей неделе Центробанк может повысить ключевую ставку с 18 до 20% в сентябре в случае продолжения роста инфляции, сообщил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью ТАСС.