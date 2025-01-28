Иван Мезюхо: Зеленский будто бы потребовал от Трампа включения Украины в переговорный процесс

Зеленский будто бы потребовал от Трампа включения Украины в переговорный процессОчевидно, США никогда не считались с позицией Украины, потому что Вашингтон на протяжении многих лет в принципе уничтожает украинское государство, превратив эту территорию в свою колонию.
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