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В ивановской мэрии ликвидируют транспортный отдел

В ивановской мэрии ликвидируют транспортный отдел

В числе затеянных властями Иваново реформ - разделение молодежного комитета на два.Ивановские телеграм-каналы сообщают о появлении проекта решения мэрии областного центра об изменениях в структуре горадминистрации.

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