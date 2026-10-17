Жительница Сочи Наталья бесследно исчезла из собственного дома после визита неизвестного мужчины, который выдал себя за соседа.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии
- Филипп Киркоров и...
- Анастасия Волочко...
- Дочь Марины Смирн...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым