Неизвестный СССР: Штандартенфюреру СС — две Сталинские премии и «Победу» в придачу Лаврентий Берия создал целый архипелаг НИИ и КБ, где трудились германские учёные и инженеры На фото: Манфред фон Арденне 24 декабря 1946 года по улице подмосковного рабочего посёлка Фрязино шёл хорошо одетый мужчина.
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