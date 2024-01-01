Неизвестный СССР: Штандартенфюреру СС — две Сталинские премии и «Победу» в придачу Лаврентий Берия создал целый архипелаг НИИ и КБ, где трудились германские учёные и инженеры На фото: Манфред фон Арденне 24 декабря 1946 года по улице подмосковного рабочего посёлка Фрязино шёл хорошо одетый мужчина.