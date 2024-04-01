Аварии и потери бомбардировщиков B-2 Spirit

Бомбардировщик B-2 готовится принимать топливо от заправщика KC-10. Фото Минобороны СШАВажнейшей составляющей дальней авиации и воздушной компоненты стратегических ядерных сил США являются малозаметные бомбардировщики B-2 Spirit, разработанные и построенные компанией Northrop Grumman.
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