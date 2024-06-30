Игрок сборной Албании и "Рубина" Даку извинился за скандал на Евро-2024

Футболист казанского "Рубина" и сборной Албании Мирланд Даку принес извинения за свое поведение после матча группового этапа чемпионата Европы - 2024 с Хорватией, а также объяснил, с чем были связаны его выкрики.
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