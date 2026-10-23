Верховный народный суд Китая опубликовал новые правила, предусматривающие пожизненную ответственность сотрудников судов за умышленные нарушения служебных обязанностей и грубую халатность, повлекшую серьезные последствия, сообщает 23 октября интернет-издание ekd.
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