Источник: Перес объявит об уходе из Red Bull на Гран При Мексики

Источник: Перес объявит об уходе из Red Bull на Гран При МексикиGetty Images / Red Bull Content PoolМексиканский гонщик Серхио Перес объявит о расставании с Red Bull Racing и завершении карьеры по ходу своего домашнего этапа в Мехико.
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