Политолог Евстафьев: США придется придумать замену для USAID

Ликвидация USAID никак не повлияет на отношения США с Россией, поскольку для усиления влияния в мире американцам придется создать подобную структуру, рассказал политолог-американист Дмитрий Евстафьев в эфире шоу «По фактам» от URA.
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