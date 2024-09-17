Работодатели Петербурга оценили удаленку

Россия и Запад расходятся во взглядах на «офисное рабство». В то время как более половины жителей Санкт-Петербурга (52%) уверены, что IT-специалист — самая престижная профессия на современном рынке труда, одна из крупнейших IT-компаний в мире –Amazon намерена держать своих сотрудников в черном теле.