Работодатели Петербурга оценили удаленку

Россия и Запад расходятся во взглядах на «офисное рабство». В то время как более половины жителей Санкт-Петербурга (52%) уверены, что IT-специалист — самая престижная профессия на современном рынке труда, одна из крупнейших IT-компаний в мире –Amazon намерена держать своих сотрудников в черном теле.
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