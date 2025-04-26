Прошли исследования: следы древнего саблезубого кота найдены в Орегоне

Находка представляет собой окаменелость возрастном 29 млн лет.Окаменелости возрастом от 50 до 25 миллионов лет, оставленные разнообразными беспозвоночными и позвоночными животными, обнаружили палеонтологи в национальном памятнике ископаемых остатков Джона Дэя в Орегоне.
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