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Петербургский дневник

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В Петербурге с 21 февраля до 11 июня закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту

В Петербурге с 21 февраля до 11 июня закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту

В связи с производством работ по ремонту путей В Петербурге в связи с производством работ по ремонту трамвайных путей с 01:30 21 февраля до 05:00 11 июня закрывается трамвайное движение по Троицкому мосту.

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