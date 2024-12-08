Девятого декабря в Архангельске откроют новое музейное пространство

Девятого декабря отмечается День Героев Отечества. Памятная дата установлена по инициативе парламентариев в 2007 годуВ этот день отдают дань памяти тем, кто совершил подвиги, и чествуют ныне живущих героев.
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