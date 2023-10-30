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В Ржевском округе Россельхознадзором выявлена свалка ТКО площадью 3,8 гектара

В Ржевском округе Россельхознадзором выявлена свалка ТКО площадью 3,8 гектара

Должностным лицом Управления Россельхознадзора по Тверской и Ярославской областям в июне 2023 года проведено контрольное (надзорное) мероприятие без взаимодействия с правообладателем в Ржевском муниципальном округе Тверской области.

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