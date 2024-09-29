20+ человек показали, как они изменились. Некоторых даже сложно узнать

Все мы меняемся с течением времени, и от возрастных изменений никуда не деться. Но в то же время на нашу внешность влияют и многие другие факторы: потеря или набор веса, смена прически или даже пластические операции.
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