Происшествия

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Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области

Председатель СК России поручил расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР, минирование химического завода в Сумах и школы в Николаевской области

Председатель Следственного комитета Российской Федерации Александр Иванович Бастрыкин дал указание Главному следственному управлению СК России расследовать обстоятельства обстрелов школы в ЛНР во время эвакуации людей.

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