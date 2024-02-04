15 фееричных комментариев от зубастых пользователей, которым до всего есть дело

Люди, которым остроумные реплики приходят в голову по сто раз на дню, делают интернет лучше. И не так важна тема или пост, как комментарии под ними: чтение комичных реплик пользователей сети — гарантированный способ поднять себе настроение.
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