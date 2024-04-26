Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме».26.04.24 — 15.01.26.Выставка рассказывает о последнем петербургском адресе знаменитого оперного артиста — доме на улице Графтио, где Фёдор Иванович Шаляпин прожил семь лет, с 1914 по 1922 годы, до своего отъезда за границу.