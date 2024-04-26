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Новый Нижегородский

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Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме».26.04.24 —...

Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме».26.04.24 —...

Выставка «Шаляпин. Воспоминание о доме».26.04.24 — 15.01.26.Выставка рассказывает о последнем петербургском адресе знаменитого оперного артиста — доме на улице Графтио, где Фёдор Иванович Шаляпин прожил семь лет, с 1914 по 1922 годы, до своего отъезда за границу.

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