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Карло Анчелотти: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Карло Анчелотти: «Нет ни одного тренера, который был бы похож на меня»

Тренеру «Реала» задали вопрос о том, есть ли «новый Анчелотти» в футболе. «Нет ни одного нового тренера, который был бы похож на меня.

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