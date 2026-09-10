Sabrina Impacciatore screamed after reading Esmeralda's arc in 'Paper' S2

Sabrina Impacciatore says she had a visceral reaction when she learned what befalls her outrageous schemer Esmeralda in S2 of the comedy, "The Paper.
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