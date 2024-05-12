Шлемы в Helldivers 2 должны были обладать особыми свойствами, но создатели не успе...

Шлемы в Helldivers 2 должны были обладать особыми свойствами, но создатели не успели реализовать эту идеюНа официальном Discord-сервере Helldivers 2 генеральный директор компании Джон Пилестедт рассказал, что шлемы Helldivers изначально обладали уникальными функциями, которые могли бы изменить интерфейс игрока и повлиять на геймплей.