Тиражированию «Родины-матери» на ширпотребе хотят положить конец

Популярный поисковик на запрос «Родина-мать сувениры» выдает множество ссылок. Не только традиционные статуэтки и магнитики на холодильник: футболки и брелоки в виде винных фляжек, кружки и тарелки с рекламной аннотацией «Родина-мать — купить недорого», шоколадки и подстаканники с изображением легендарного монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.