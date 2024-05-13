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Парламентская газета

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Тиражированию «Родины-матери» на ширпотребе хотят положить конец

Тиражированию «Родины-матери» на ширпотребе хотят положить конец

Популярный поисковик на запрос «Родина-мать сувениры» выдает множество ссылок. Не только традиционные статуэтки и магнитики на холодильник: футболки и брелоки в виде винных фляжек, кружки и тарелки с рекламной аннотацией «Родина-мать — купить недорого», шоколадки и подстаканники с изображением легендарного монумента «Родина-мать зовет!» на Мамаевом кургане.

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