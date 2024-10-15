Россияне рассказали, при каком росте зарплаты они готовы сменить работу

Соискатели ожидают оплату труда на 32% выше, чем на предыдущем рабочем месте Размер ожидаемой зарплаты, который россияне указывают в резюме при поиске работы, превышает предыдущий уровень дохода на 32%, сообщает РБК со ссылкой на опрос сервиса "Авито Работа".