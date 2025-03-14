В Архангельске построят большой спорткомплекс. Причём тут сёрфинг?

Предприниматель Анна Фрундина, новый резидент Арктической зоны Российской Федерации, планирует создать комфортный двухэтажный спортивный комплекс, предназначенный для обучения водным видам спорта, в том числе и сёрфингу.
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