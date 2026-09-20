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The Eurasia Daily news agency

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So that the cursed Muscovite did not reach out: "Naftogaz" agreed to store fuel in Hungary

So that the cursed Muscovite did not reach out: "Naftogaz" agreed to store fuel in Hungary

The Ukrainian company "Naftogaz of Ukraine" and the Hungarian oil and gas company MOL signed a memorandum on the construction of facilities for the storage of petroleum products in Hungary.

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