So that the cursed Muscovite did not reach out: "Naftogaz" agreed to store fuel in Hungary

The Ukrainian company "Naftogaz of Ukraine" and the Hungarian oil and gas company MOL signed a memorandum on the construction of facilities for the storage of petroleum products in Hungary.
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