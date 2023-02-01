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Серена о том, что не вернется в теннис: «Отец говорит: «Сыграй еще пару «Больших шлемов», а я такая: «Пап, хватит»

23-кратная чемпионка «Больших шлемов» Серена Уильямс рассказала, какие эмоции испытывает, глядя на теннисный корт.

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