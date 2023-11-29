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Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы

Politico назвала Дональда Туска самым влиятельным человеком Европы

Лидер польского оппозиционного объединения "Гражданская коалиция" (ГК), бывший председатель Европейского совета Дональд Туск стал самым влиятельным человеком Европы по версии европейского бюро газеты Politico.

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