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Военное присутствие США в странах Европы, где есть ядерное оружие

Военное присутствие США в странах Европы, где есть ядерное оружие

Американские войска и ядерное оружие в Европе / © worldview По данным Европейского командования Вооруженных сил США, в апреле 2026 года численность американских войск в Европе составляла примерно 80 тысяч человек.

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