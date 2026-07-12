Военное присутствие США в странах Европы, где есть ядерное оружие

Американские войска и ядерное оружие в Европе / © worldview По данным Европейского командования Вооруженных сил США, в апреле 2026 года численность американских войск в Европе составляла примерно 80 тысяч человек.
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