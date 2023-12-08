Наш потерянный мир
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Наш потерянный мир

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США хочет создать дилемму для РФ в переговорах с Украиной к концу 2024 года

США хочет создать дилемму для РФ в переговорах с Украиной к концу 2024 года

Заместитель помощника президента США по национальной безопасности Джонатан Файнер заявил о намерении Штатов создать к концу 2024 года условия, при которых Россия бы была вынуждена вести переговоры с киевским режимом на выгодных для его условиях.

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