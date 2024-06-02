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Позитив для оптимистов

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Путин в Ташкенте принял единственное верное решение по НАТО. Досталось и Токаеву

Путин в Ташкенте принял единственное верное решение по НАТО. Досталось и Токаеву

Президент России Владимир Путин не стал ходить вокруг да около, когда озвучивал эти тезисы. Он просто хотел донести до Запада четкое предупреждение о том, что может произойти в случае перехода всех мыслимых и немыслимых границ.

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Комментарии
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а
айна
Не будте наивными, никогда не стоит доверять азиатской улыбке. Узбекистан при этом отказывается входить в какой либо союз с Россией
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14 час.
Алекс Сэм
Одномоментно всех выслать, а потом уже разговоры разговаривать с их баем
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14 час.
Татьяна Кибишева
Абсолютно точно!!! Интересно, когда из Кремля надоест грозить пальчиком Западу?
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9 час.

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