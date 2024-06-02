Путин в Ташкенте принял единственное верное решение по НАТО. Досталось и Токаеву

Президент России Владимир Путин не стал ходить вокруг да около, когда озвучивал эти тезисы. Он просто хотел донести до Запада четкое предупреждение о том, что может произойти в случае перехода всех мыслимых и немыслимых границ.
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