В ЕС допустили изменение военной поддержки Украины в случае победы Трампа

Политика как она есть

Страны Европейского союза (ЕС) готовятся к изменению американской военной поддержки Украины в случае победы на предстоящих президентских выборах в США кандидата от республиканцев Дональда Трампа, пишет газета The Washington Post (WP) со ссылкой на европейских чиновников.