Все крупные поражения «Сити» Пепа. Короткий список

И вот новый пункт. «Манчестер Сити» получил четыре от «Спортинга». Эти 1:4 – не просто сенсация тура Лиги чемпионов: команда Пепа не проигрывала в три мяча четыре года! Более того, это всего пятое такое поражение «Сити» Гвардиолы.