Маск удалил пост о фигурировании Трампа в документах по делу Эпштейна

Американский миллиардер Илон Маск удалил в соцсети X пост, в котором заявил об упоминании президента США Дональда Трампа в документах по делу финансиста Джеффри Эпштейна, обвиняемого в педофилии и секс-торговле.
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