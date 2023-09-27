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Культовый актёр Виктор Сухоруков не пойдёт со всеми смотреть фильм "Брат 3"

Культовый актёр Виктор Сухоруков не пойдёт со всеми смотреть фильм "Брат 3"

Он назвал фильм пошлым, примитивным, банальным и циничным.Стало известно о том, что знаменитый актёр Виктор Сухоруков, который дважды сыграл у Алексея Балабанова в культовых картинах "Брат" и "Брат 2", отказался смотреть премьеру фильма "Брат 3", которая состоится в ноябре этого года.

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