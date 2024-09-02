Социал-демократическая партия Германии (СДПГ) получила провальный результат на выборах в парламенты Тюрингии и Саксонии из-за того, что её действующий лидер, канцлер ФРГ Олаф Шольц проводит антироссийскую политику, заявил экс-канцлер республики от СДПГ Герхард Шрёдер 2 сентября изданию Table.