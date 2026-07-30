Колосков о возможном выдвижении президента «ПСЖ» на пост главы ФИФА: «Нужна альтернатива Инфантино»

Почетный президент РФС Вячеслав Колосков в комментарии для «СЭ» отреагировал на новость о том, что европейские футбольные чиновники рассматривают возможность выдвижения президента «ПСЖ» Нассера Аль-Хелаифи на пост главы ФИФА.