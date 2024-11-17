Части и собственность: покупатели жилья в рассрочку могут лишиться и жилья, и денег

Покупатели недвижимости в рассрочку в нынешних реалиях могут остаться и без денег, и без жилья. Этой осенью доля оплаты частями за квадратные метры достигла 30–35%, а в ближайшее время на фоне удорожания кредитных денег может и вовсе стать основной формой при продаже жилья, уверены эксперты.