От действий компании, ранее ставшей "Автосалоном года" по мнению жителей края, могли пострадать десятки клиентов В Барнауле набирает обороты резонансный скандал, связанный с деятельностью автосалона "Автосила".
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Заставили копать ...
- Лишь четверых из ...
- МЕ В Госдуме предлаг...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым