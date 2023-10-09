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  • Nata
    Нарусовой пора вспомнить, что карательная психиатрия существует в мире. А подготовить палату для двух зарвавшихся нед..."Путин обязан мне...
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    давно пора гнать в шею обоих кобыл"Путин обязан мне...
  • Antanas
    За СВО и ХАМАС.👍👍👍👍👍.За кого болеть?

Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Израиль официально перешел в состояние войны, палестинцы продолжают наступление

Военно-политический кабинет Израиля официально объявил о переходе страны в "состояние войны", задействовав параграф "40-Алеф"; ранее сей пункт вводился в действие ровно 50 лет назад – во время Арабо-израильской войны 1973 года (которую в арабской историографии называют Октябрьской войной, в израильской - войной Судного дня).

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