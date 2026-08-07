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Премьер-министру Британии посоветовали вести себя в интернете менее «по-мужски»

Премьер-министру Британии посоветовали вести себя в интернете менее «по-мужски»

Эксперты по социальным сетям в канцелярии британского премьера призвали нового премьер-министра Великобритании Энди Бернема вести себя менее «по-мужски» в соцсетях, где он часто выкладывает видеоролики, в которых говорит о футболе и пабах.

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