Рэпер Кишлак, концерт которого сорвали в Омске, заявил, что от перцового баллончика, который неизвестные распылили в клубе, где он должен был выступать, пострадал подросток.
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Рэпер Кишлак, концерт которого сорвали в Омске, заявил, что от перцового баллончика, который неизвестные распылили в клубе, где он должен был выступать, пострадал подросток.