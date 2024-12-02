В "высоких кабинетах" устали от войны: Потому что "Куршевель, Марибель, счета, виллы". Нашёлся тот, кто сказал правду

ninikooo Митусова

Было бы замечательно, если все эти псевдопатриоты в течение 24-х часов собрали вещички и свалили из страны навсегда в свои Куршавелт - все эти Собчак-Нарусовы, Голиковы, Роднины, Затулины, Нигматуллины, Набиуллины, Хуснуллины, Бегловы, Воробьевы и Иже с ними - скатертью дорога. Только безвозвратно. Как же нам без них будет хорошо!