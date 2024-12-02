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В "высоких кабинетах" устали от войны: Потому что "Куршевель, Марибель, счета, виллы". Нашёлся тот, кто сказал правду

В "высоких кабинетах" устали от войны: Потому что "Куршевель, Марибель, счета, виллы". Нашёлся тот, кто сказал правду

Убитая Украина  Цитата  из  старой  тетради, ставшая ещё  более  актуальной.У риэлторов, есть такое понятие "убитая квартира", когда квартира вроде бы и есть, но её ремонт-дезинфекция обойдется гораздо дороже, чем построить новую.

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Комментарии
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Александр Зиборов
Такая опасность реальна. Внутренние враги опаснее внешних. Нужно взять их в ежовые рукавицы... + Картинку нашёл на сайте, нашёл давно...
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47 мин.
Александр
Царь-град решил пообсуждать вбросы, ни на чём не основанные.Ложечки найдутся,но осадочек  останется
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47 мин.
ninikooo Митусова
Было бы замечательно, если все эти псевдопатриоты в течение 24-х часов собрали вещички и свалили из страны навсегда в свои Куршавелт - все эти Собчак-Нарусовы, Голиковы, Роднины, Затулины, Нигматуллины, Набиуллины, Хуснуллины, Бегловы,  Воробьевы и Иже с ними - скатертью дорога. Только безвозвратно. Как же нам без них будет хорошо!
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25 мин.

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