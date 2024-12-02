Убитая Украина Цитата из старой тетради, ставшая ещё более актуальной.У риэлторов, есть такое понятие "убитая квартира", когда квартира вроде бы и есть, но её ремонт-дезинфекция обойдется гораздо дороже, чем построить новую.
В "высоких кабинетах" устали от войны: Потому что "Куршевель, Марибель, счета, виллы". Нашёлся тот, кто сказал правду
Комментарии
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Александр Зиборов
Такая опасность реальна. Внутренние враги опаснее внешних. Нужно взять их в ежовые рукавицы... + Картинку нашёл на сайте, нашёл давно...
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47 мин.
Александр
Царь-град решил пообсуждать вбросы, ни на чём не основанные.Ложечки найдутся,но осадочек останется
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47 мин.
ninikooo Митусова
Было бы замечательно, если все эти псевдопатриоты в течение 24-х часов собрали вещички и свалили из страны навсегда в свои Куршавелт - все эти Собчак-Нарусовы, Голиковы, Роднины, Затулины, Нигматуллины, Набиуллины, Хуснуллины, Бегловы, Воробьевы и Иже с ними - скатертью дорога. Только безвозвратно. Как же нам без них будет хорошо!
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25 мин.
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