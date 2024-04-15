Болгария грозит России базой НАТО в Варне и увеличением численности армии 

Чучело ты хоть до 5 процентов увеличь , а толку будет ноль . Ты просто прихвостень пиндосовский и иуда православного мира!

АА

Афонин Андрей

Как было хорошо, когда турки их имели во все места 300 лет! Болгары это запомнили. Но турок в Болгарии давно нет, а зад у болгар чешется, вспоминая турков! Вот они и ложатся под кого - набудь, лишь бы их драли не по-детски!