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Болгария грозит России базой НАТО в Варне и увеличением численности армии 

Болгария грозит России базой НАТО в Варне и увеличением численности армии 

Болгария поддерживает присутствие стран НАТО в Черноморском регионе и наконец увеличит свой оборонный бюджет до 2% ВВП.

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Комментарии
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федор
Чучело ты хоть до 5 процентов увеличь , а толку будет ноль . Ты просто прихвостень пиндосовский и иуда православного мира!
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9 час.
АА
Афонин Андрей
Как было хорошо, когда турки их имели во все места 300 лет! Болгары это запомнили. Но турок в Болгарии давно нет, а зад у болгар чешется, вспоминая турков! Вот они и ложатся под кого - набудь, лишь бы их драли не по-детски!
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3 час.

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