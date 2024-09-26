БАЗА 211- ВОЕНН...
ГлавнаярасследованиеБлогВМФВВСКазакиспецназ, разведкавоенная история
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

БАЗА 211- ВОЕННАЯ ИСТОРИЯ

74 335 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Evgenija Palette
    Таджики они. Уже писали про этих БЛИЗНЕЦОВ, которые учились в школе милиции... И вот, опять - ОНИ.Русский компас. Р...
  • Владимир Алтайцев
    Автор  почему-то не написал, откуда  эти ублюдки приехали в Россию. А  жаль.Русский компас. Р...
  • valentina sergeeva
    Надо же, - зарыдали. А последние полгода нормально было?.. Почему делается акцент на переживания родственников убийц?...Русский компас. Р...

Шурави Вояж 2. Что за страшный Советский Союз показывают нам в современных сериалах. И стараются эту развесистую клюкву нам втиснуть на ведущих телеканалах ﻿

Шурави Вояж 2. Что за страшный Советский Союз показывают нам в современных сериалах. И стараются эту развесистую клюкву нам втиснуть на ведущих телеканалах ﻿

mastodont Хоть и говорят, что нет у нас идеологии сегодня. Дескать, Конституцией запрещена. Я в это не верю.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии
сергей отказ от доллара и срочно
для грабителей и мародеров любое воспоминание о СССР нож в сердце и  сама жизнь показала никчемность капстроя вот они и гадят по малому  забивая мозги молодежи
Ответить
23 час.
ВД
Вовладар Даров
Были лучшие времена при СССР!
Ответить
4 час.

Картина дня

наверх