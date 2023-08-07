Всплыла в интернете переписка некоей до чрезвычайности малоизвестной в России Нелли Шульман с Всеволодом Саксоновым, в рамках которой помянутая дама (биографии обоих участников диалога есть в интернете и при желании читатель сможет лично убедиться, кто из героев их трагикомического диалога есть кто) скорбит, что в России мало кто понимает, отчего ей лично, персонально, стыдно перед коми или якутами.
Немного об идиотках
Комментарии
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Leonid PlиGin
Минетчица Руфь была не мамой, а прабабушкой царя Давида и, соответственно, пра-прабабушкой царя Соломона.
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9 час.
Виталий Кирпиченко
И всё же, без дураков было бы скучно!
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4 час.
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