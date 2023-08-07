Немного об идиотках

Всплыла в интернете переписка некоей до чрезвычайности малоизвестной в России Нелли Шульман с Всеволодом Саксоновым, в рамках которой помянутая дама (биографии обоих участников диалога есть в интернете и при желании читатель сможет лично убедиться, кто из героев их трагикомического диалога есть кто) скорбит, что в России мало кто понимает, отчего ей лично, персонально, стыдно перед коми или якутами.