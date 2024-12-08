Специалист рассказал, можно ли проводить ремонтные работы в новогодние праздники

Проведение ремонтных работ в многоквартирных домах строго регламентируется законодательством, и нарушение этих правил может стать поводом для жалоб соседей и даже штрафов, предупредил в беседе с RT эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.
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