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Специалист рассказал, можно ли проводить ремонтные работы в новогодние праздники

Специалист рассказал, можно ли проводить ремонтные работы в новогодние праздники

Проведение ремонтных работ в многоквартирных домах строго регламентируется законодательством, и нарушение этих правил может стать поводом для жалоб соседей и даже штрафов, предупредил в беседе с RT эксперт по внутренней отделке помещений, генеральный директор компании НАТЭК Алексей Орехов.

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