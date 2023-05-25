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Актриса Синтия Никсон поддержала забастовку сценаристов в США

Актриса Синтия Никсон поддержала забастовку сценаристов в США

Забастовка сценаристов продолжается в Нью-Йорке. Протестующие боятся лишиться работы из-за искусственного интеллекта и требуют защиты, а также выступают за повышение заработной платы.

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