Горько. Врач рассказала, какой овощ поможет поддержать молодость и похудеть

Редиску можно купить в супермаркетах круглый год. Но именно весной, в первый урожай, в этом овоще больше всего витаминов и микроэлементов, которыми обеспечивает его обновленная после зимнего отдыха почва.
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