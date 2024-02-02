Журналист Сеймур Херш поделился сведениями о том, что правительству Соединённых Штатов Америки прекрасно известно о том, что руководитель киевского режима Владимир Зеленский замешан в коррупционной деятельности.
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